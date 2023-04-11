В Україні викрили схему вивезення чоловіків за кордон – під виглядом далекобійників втекли понад 450 людей

В Україні ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Так, мешканці Рівненської та Волинської областей налагодили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення. Організатори злочинної схеми вносили дані про своїх "працівників" до автоматичної системи видавання дозволів "ШЛЯХ".

Вартість незаконного перетину кордону коштувала від $1500 до $5000.

Таким чином зловмисники внесли до електронної системи дані понад 450 чоловіків призовного віку, з яких понад 170 – не повернулася до України. За приблизною оцінкою, сума незаконного заробітку може становити до $1 мільйона.

"З метою здобуття доказів протиправної діяльності, днями у Волинській та Рівненській областях здійснено обшуки у 10 фігурантів кримінального провадження. Слідчі дії було проведено за дванадцятьма адресами, а також перевірено 6 транспортних засобів, два з яких поміщено на штраф-майданчик", - йдеться у повідомленні.

За результатами обшуків вилучено телефони, оргтехніку, флеш-носії, печатки і документацію юридичних осіб, закордонні паспорти, банківські карти, чорнові записи, майже 1 мільйон гривень у різній валюті.

Двом фігурантам кримінального провадження оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

10 квітня суд обрав підозрюваному виконавцеві запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ще одного співучасника відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 671 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві затримали голову ВЛК, який знімав мобілізованих з військового обліку.

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