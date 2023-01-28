В Україні винесли вирок бойовикам, які штурмували міста на Донеччині та Запоріжжі

Загарбники потрапили в полон під час контрнаступу ЗСУ в минулому році.

В Україні винесли вирок трьом бойовикам, які штурмували міста на Донеччині та Запоріжжі.

Про це повідомляє пресцент СБУ.

"У ході слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу вини ще трьох бойовиків, які на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань. Там вони увійшли до складу бойових підрозділів Південного військового округу країни-агресорки і брали активну участь у штурмі населених пунктів на сході та півдні України. Зловмисники потрапили в полон під час контрнаступу ЗСУ в минулому році", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив бойовикам покарання строком від 10 до 15 років ув’язнення.

Зазначається, що серед засуджених – чоловік, який ще у 2015 році приїхав у тимчасово окупований Донецьк і приєднався до терористичного угруповання "Восток". Після 24 лютого він воював проти Сил оборони в районі селища Піски, де і потрапив у полон.

Наступний злочинець – командир гранатометного підрозділу підконтрольної окупантам "народной милиции днр", який брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.

Ще один бойовик перебував у складі "100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса" ЗС РФ.

У лавах окупантів займався ремонтом та обслуговуванням ворожої військової техніки.

На підставі зібраних доказів суд визнав трьох бойовиків винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Ще одного – засуджено за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ Запорізької, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, в одній із перехоплених військовою розвідкою розмов, російський окупант, який вийшов з Лимана після контрнаступу ЗСУ, розповів, як вони вбивали мирне населення. "Коли ми відступили з того Лимана, ми всіх там перерізали, цих мужиків. Там всіх повбивали", - розповів окупант.

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