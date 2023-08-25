Військкомати отримають доступ до всіх держреєстрів: юристка пояснила, як це вплине на мобілізацію

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Уже восени військкомати можуть отримати доступ до реєстрів МВС, МЗС та ДПСУ.

Юристка Оксана Доготер пояснила, як ця зміна вплине на мобілізацію, передає VESTI.

Експертка зазначає, що такі зміни дозволять покращити процес мобілізації та полегшать життя військовозобов’язаним.

"Річ у тому, що у нас паперова форма військового обліку відходить на другий план. На мою думку, це спрощує ситуацію для тих військовозобов’язаних, які будуть звільнені від мобілізації. Бо вони зможуть спокійно собі пересуватися всією Україною. Їхні відомості будуть внесені до відповідних реєстрів", — пояснила юристка.

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Сьогодні в Україні обговорюють створення одразу кількох реєстрів.

За словами Оксани Доготер, їх буде три.

для українців, що підлягають мобілізації або можуть бути виключені з військового обліку;

для громадян, яких виключають з військового обліку;

для військовозобов’язаних, які поновили дані про себе.

"На мою думку, це спростило б ситуацію загалом. У такому випадку це логічно і навіть необхідно. Бо ми вже маємо відходити від паперової форми радянського ведення обліку. І формат електронного реєстру буде досить зручний", — зазначила Доготер.

Зокрема, військовим більше не доведеться постійно носити зі собою документи, адже уся інформація зберігатиметься у реєстрі.

"Втім, будуть певні складнощі для тих, хто уникає цих поновлень даних і уникає надання відомостей про себе в ТЦК", — додала адвокатеса.

Зазначимо, що реєстри ще не закріплені та не визначені на законодавчому рівні.

Мобілізація в Україні

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові правила мобілізації! Повістки, виплати, звільнення - все, що потрібно знати

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