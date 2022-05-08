В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму: Росія вбила 20 тисяч маріупольців - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що через розвязання Росією війни в Україні, деякі українські міста, як наприклад Маріуполь, отримали третю дату окупації у своїй історії.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час звернення 8 травня у День пам'яті та примирення.

"За два роки окупації нацисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирних людей. За два місяці окупації Росія вбила 20 тисяч.

Через десятиліття після Другої світової війни темрява повернулась в Україну і вона знову стала чорно-білою, знову зло повернулось, знову в іншій формі, під іншими гаслами, але з тією ж метою – в Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму. Фанатичне наслідування цьому режиму, його ідеям, діям, словам, і символам. Маніакальне – до деталей.

Відтворення його звірств та алібі, що начебто надають злу священну мету, повторення його злочинів, і навіть спроби, спроби перевершити вчителя та посунути його з п'єдесталу найбільшого зла в історії людства. Встановити новий світовий рекорд з ксенофобії, ненависті, расизму і числа жертв, до якого вони можуть призвести", - сказав президент у промові.

Нагадаємо, у День пам'яті та примирення Зеленський записав з Бородянки відеозвернення до українців.



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