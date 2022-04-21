В Україні внаслідок збройної агресії Росії загинули 208 дітей - Офіс генпрокурора

Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 208 дітей, зросла кількість поранених - їх 376.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Понад 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 208 дітей загинуло та 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 119, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 57, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ с. Нова Зоря Білозерського району Херсонської області та влучання снаряду в житловий будинок загинуло двоє осіб, зокрема 16-річний підліток.

20 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури м. Миколаєва 11-річна дівчинка отримала поранення.

В ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території смт Бородянка Київської області виявлено тіло 15-річної дівчинки-підлітка, яка отримала смертельне поранення легень.

Стало відомо, що в першій половні березня 2022 року в смт. Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області військові РФ розстріляли цивільний автомобіль у якому їхав чоловік з двома доньками 7 та 11 років. Діти отримали тяжкі поранення. Молодша дитина померла не приходячи до свідомості, а старшу вдалося врятувати.

Також під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Київської області встановлено, що 4 березня внаслідок обстрілу в с. Гореничі отримали поранення батько та його 7-річна донька.

Стало відомо, що 13 березня під час обстрілу окупантами м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області був поранений 13-річний підліток.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 57-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: