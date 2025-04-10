В Україні воювали три підрозділи спецназу, створені з колишніх в’язнів: що відомо

Полонені російські в’язні

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У війні проти України брали участь 3 «елітні» підрозділи спецпризначенців, які сформували з колишніх в’язнів. Пік формування таких підрозділів припав на 2023 рік.

Про це повідомляє розслідувальний проєкт «Система».

Журналісти також опублікували документальний фільм «Бійня привидів», у якому детально розповіли про участь російських в’язнів у війні проти України.

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Кого РФ відправила на війну проти України

Як встановили журналісти-розслідувачі, в Україні воювали одразу три підрозділи «спецпризначенців»: «Шторм Гладіатор», Акула та «Чорні бушлати». Всі вони були сформовані з колишніх в’язнів.

Так, у 2023 році міністерство оборони Росії запустило проєкт «Шторм Z». Тоді він так розрісся, що всередині нього почали формувати так звані «елітні штурмові формування» — спецпідрозділи із колишніх в’язнів. «Колеги» зі звичайного «Шторм Z» називали таких штурмовиків «лютими», адже багато хто з них мав за плечима бойовий досвід або сидів за тяжкі злочини.

Детально про кожен з підрозділів журналісти розповіли у документальному фільмі. Так, підрозділ «Шторм Гладіатор» входив до структури 58-ї армії Південного військового округу. Свою «елітну» назву група в’язнів отримала через свого генерала — Івана Попова. Окупант мав псевдо «Спартак», а своїх бійців називав «гладіаторами». Звідси й виникла назва підрозділу.

Зазвичай, до «Шторму Гладіаторів» відбирали людей із досвідом служби у силових та військових структурах, а також ветеранів бойових дій. Здебільшого — чеченських війн 90-х років. Журналісти також встановили, що вербувальники до цього підрозділу обирали чоловіків, які офіційно неодружені. Пояснювали це роботою на «важких об’єктах». Так, втрати «Шторм Гладіаторів» — стабільно високі.

Підрозділ «Акула» сформували навесні 2023 року, основною «еліти» стали в’язні з виправних колоній Саратовської області. Журналісти встановили, що щонайменше 7 штурмовиків «спецназу» відбували покарання в колоніях суворого режиму, і це лише ті, кого вдалося ідентифікувати. Найпоширеніші статті окупантів: наркотики, грабіж, вбивство.

Відомо, що один із командирів «Акули» — колишній віцегубернатор Володимирської області Дмітрій Хвостов. У Росії його засудили за багатомільйонні хабарі. Цікаво, що Хвостов зробив собі на згадку про службу татуювання з акулою та номером 001.

Третій підрозділ «еліти» з в’язнів — «Чорні бушлати». Окупанти з цього «спецпідрозділу» 2023 році брали участь у затяжних штурмах промзони Білогорівки Луганської області. Загін зазнав великих втрат і багато «бушлатів» загинули в гігантській земляній тріщині біля промзони. Через це росіяни назвали цей район «дорогою смерті».

Журналісти встановили, що один росіянин з «Чорних бушлатів» раніше був засуджений за жорстоке вбивство своєї дружини ножем.

В рамках розслідування журналістам також вдалося встановити, що «Чорні бушлати» воювали спільно з чеченським «Ахматом». Смертельними штурмами командував боєць «Ахмата» Очу-Суге Монгуш. Самі росіяни називали його «садистом у капелюсі». Крім того, чеченець може бути причетний до жорстокої страти українського військовополоненого.

Нагадаємо, у ГУР назвали кількість російських окупантів, які воюють проти України. За січень росіяни виконали план з рекрутингу на 107%. Російська влада не має проблеми з комплектуванням військ і поповненням втрат.