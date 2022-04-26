В Україні волонтери під час розбору гуманітарної допомоги з Італії знайшли коштовності

В Україні волонтери під час розбору гуманітарної допомоги з Італії знайшли коштовності

В Україні волонтери розшукують власників дорогоцінностей, які вони знайшли в гуманітарній допомозі, яка приїхала з Італії.

Коштовності могли потрапити в коробки з речами та продовольством випадково.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

“Волонтери Держспецзв’язку, розбираючи партію гуманітарної допомоги з Італії, знайшли замотані в речі дорогоцінності. Оскільки Волонтерський хаб Держспецзвʼязку збирає оснащення, речі та продовольство для військових та громадян, які постраждали через війну, ми дійшли до висновку, що цінні речі могли потрапити до нас випадково”, - наголосили в пресслужбі Держспецзв’язку.

Через це представники відомства розшукують власників коштовностей. Звертатися можна за електронную адресою hub.dsszzi@gmail.com, або номерами: 380976106689, 30638526249.

“Якщо у вас друзі чи родичі в Італії просимо передати їм це повідомлення. Ми будемо вдячні кожному, хто допоможе нам повернути цінності їх власникам”, - підкреслили у Держспецзв’язку.

Нагадаємо, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про 15 тисяч зниклих безвісти в Україні.

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