В Україні воював син племінника колишнього президента США Джона Кеннеді: "Я був готовий там померти"

Конор Кеннеді, син племінника колишнього президента США Джона Кеннеді, в Україні брав участь у військових подіях та знищував окупантів.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

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За його словами, він був глибоко зворушений подіями 24 лютого та хотів допомогти. Тому він записався у Український інтернаціональний легіон.

“Я знаю, що ця історія буде опублікована, тому я хочу розповісти її першим, щоб зробити це якнайкраще та спонукати інших до дії. Як і багато людей, я був глибоко зворушений тим, що я бачив в Україні за останній рік. Я хотів допомогти. Коли я почув про Український інтернаціональний легіон, я знав, що поїду, і наступного дня пішов у посольство записуватися”, - сказав Конор.

За його словами, родина та друзі не знали, що він відправився на війну. Також своє справжнє ім’я він не називав побратимам, оскільки хвилювався через те, що до нього може бути інше ставлення.

“У мене не було попереднього військового досвіду, і я не був хорошим стрілцем, але міг носити важкі речі та швидко навчався. Я також був готовий там померти. Тому невдовзі погодилися відправити мене на північно-східний фронт. Мій час в Україні був недовгим, але я багато побачив і багато відчув. Бути військовим мені сподобалося більше, ніж я очікував. Це страшно. Але життя просте, і винагорода за сміливість і добрі справи є суттєвою”, - наголосив Конор Кеннеді.

Нагадаємо, що на війні в Україні загинув американський доброволець, батько п'ятьох дітей Дейн Партрідж з позивним "Птах". Йому було 34 роки.

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