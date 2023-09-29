В Україні встановили причетних до диверсій на складах у Сватовому у 2015 року: наближені до Путіна особи

Таким чином Кремль намагався послабити оборонний потенціал України та східного флангу НАТО.
В Україні ДБР та СБУ встановили осіб, які причетні до диверсій на військовому складі у Чехії у 2014 році та у Сватовому на Луганщині у 2015 році.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як стало відомо, правоохоронці встановили командувачів та ключових диверсантів елітного спецназу РФ, які вчинили низку резонансних диверсій в Україні та країнах ЄС.
Серед викритих бойовиків:
- ексначальник головного управління генерального штабу збройних сил Росії Ігор Сергун (очолював до 2016 року);
- колишній охоронець Путіна Олексіі Дюмін - з 2013 до 2015 року він обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій російського ГРУ;
- командувач сил спеціальних операцій збройних сил Росії, генерал-майор Валерій Флюстіков;
- командир "161 Центру підготовки фахівців особливого призначення" головного управління генштабу збройних сил Росії, генерал-майор Андрій Авер'янов.
Крім того, слідчі встановили 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсій з-поміж російських спецслужб. Серед яких, зокрема, Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін.
“Підозрювані причетні до убивств і диверсій, серед яких і підрив військового об'єкта в Чехії. Також у 2015 році спецпризначенці Росії організували підрив об'єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у місті Сватове на Луганщині”, – розповіли в СБУ.
Таким чином Кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Центральній Європі.
Нагадаємо, що Путін доручив сформувати загони "добровольців" для війни в Україні.
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