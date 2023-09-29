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В Україні встановили причетних до диверсій на складах у Сватовому у 2015 року: наближені до Путіна особи

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Україні встановили причетних до диверсій на складах у Сватовому у 2015 року: наближені до Путіна особи

Сватове, Луганщина / фото ілюстративне / Фото: ДСНС

Таким чином Кремль намагався послабити оборонний потенціал України та східного флангу НАТО.

В Україні ДБР та СБУ встановили осіб, які причетні до диверсій на військовому складі у Чехії у 2014 році та у Сватовому на Луганщині у 2015 році.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці встановили командувачів та ключових диверсантів елітного спецназу РФ, які вчинили низку резонансних диверсій в Україні та країнах ЄС.

Серед викритих бойовиків:

  • ексначальник головного управління генерального штабу збройних сил Росії Ігор Сергун (очолював до 2016 року);
  • колишній охоронець Путіна Олексіі Дюмін - з 2013 до 2015 року він обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій російського ГРУ;
  • командувач сил спеціальних операцій збройних сил Росії, генерал-майор Валерій Флюстіков;
  • командир "161 Центру підготовки фахівців особливого призначення" головного управління генштабу збройних сил Росії, генерал-майор Андрій Авер'янов.

Крім того, слідчі встановили 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсій з-поміж російських спецслужб. Серед яких, зокрема, Анатолій Чепіга та Олександр Мишкін.

“Підозрювані причетні до убивств і диверсій, серед яких і підрив військового об'єкта в Чехії. Також у 2015 році спецпризначенці Росії організували підрив об'єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у місті Сватове на Луганщині”, – розповіли в СБУ.

Таким чином Кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Центральній Європі.

Нагадаємо, що Путін доручив сформувати загони "добровольців" для війни в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
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