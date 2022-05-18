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В Україні встановили вже понад 11 800 воєнних злочинів росіян - Венедіктова

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В Україні встановили вже понад 11 800 воєнних злочинів росіян - Венедіктова

Фото: Getty Images

Офіс Генерального прокурора продовжує встановлювати осіб РФ, які скоювали звірські злочини під час війни.

Наразі Україна ідентифікувала 45 російських солдат, які скоювали злочини під час війни.  

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в інтерв'ю Радіо НВ.

"На сьогодні, коли у нас більше, ніж 11 800 тільки воєнних злочинів, а ми вже знайшли 45 підозрюваних по воєнних злочинах; або, наприклад, що стосується сексуальних злочинів чи вбивств цивільних, — це шалена робота, щоб довести всім, що ви побачите портрети цих осіб, які зараз у нас підозрювані", - зазначила вона.

Венедіктова наголосила, що українська прокуратура буде робити все для того, щоби російських злочинців, які вчиняли і воєнні злочини, і злочини агресії, було притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, до України відправили найбільшу в історії групу слідчих для розслідування воєнних злочинів РФ.

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