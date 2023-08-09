В Україні втретє за день оголошено масштабну повітряну тривогу: у ЗСУ попередили про ракетні загрози

В Україні у середу, 9 серпня, втретє за день оголосили масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ закликають реагувати на небезпеку.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Повітряні тривоги в Україні оголосили о 20:45. Наразі "почервоніла" уже вся територія нашої держави. Про небезпеку попередили через зліт МіГ-31, який є носієм ракет "Кинджал".

Повітряна тривога 9 серпня

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - попередили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, у а заводі “піротехніки” у Підмосков’ї, де стався потужний вибух, створювали новітній бомбардувальник.

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