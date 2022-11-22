В Україні ввели низку заборон для населення щодо наближення до кордону з Білоруссю: про що йдеться

В Україні тепер будуть діяти заборони для населення, які діятимуть на кордоні з Білоруссю. Зокрема, мова йде і про наближення до самого кордону.

В Україні ввели низку заборон для населення щодо наближення до кордону з Білоруссю, яка допомагає російським окупантам у війні проти України.

Про це під час брифінгу повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, тепер будуть діяти режимні обмеження перебування на кордоні з Білоруссю.

"Щодо кордону з Білоруссю, у кожній області наші органи охорони кордону видають відповідні накази щодо режимних обмежень перебування поряд з кордоном. У тому числі це стосується максимального наближення до кордону. Перебування поряд з кордоном заборонено загалом, а також обмежується проведення будь-яких робіт, полювання, відпочинку на іншій віддаленості від кордону", - наголосив Демченко.

Також він додав, що перебувати в тій частині зможуть тільки люди, які мають відповідний дозвіл. Отримати ж його можливо тільки у ДПСУ.

Нагадаємо, що Збройні сили України перебувають у стані готовності для протидії можливому наступу. Україна повністю відстежує пересування окупантів на території Білорусі.

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