В Україні вигадали унікальний спосіб, як захистити F-16 від атак РФ

F-16 / © Getty Images

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Військові аеродроми є пріоритетними цілями для російських ракетних ударів, але Україні вдається успішно захищати свої літаки, включно з F-16. Це стало можливим завдяки інноваційному підходу до експлуатації авіації.

Про це пише видання Business Insider.

Зазвичай військові літаки базуються на стаціонарних аеродромах із розвиненою інфраструктурою. Однак в умовах повномасштабної війни, де ворог може будь-коли завдати ракетного удару по тилових базах, такий підхід є надто ризикованим. Україна адаптувала свою стратегію, зробивши ставку на розосередження та мобільність, що дозволяє Повітряним силам виживати вже понад три роки.

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Ще у 2023 році американський генерал Джеймс Хекер відзначав, що Україна втратила небагато літаків на землі, оскільки вони «дуже рідко злітають і приземляються на одному й тому ж аеродромі».

Українське ноу-хау: мобільні комплекси для F-16

Така мобільність стала можливою завдяки використанню не тільки стаціонарної, а й мобільної інфраструктури. Україна розробила та виготовила мобільні комплекси на вантажівках спеціально для обслуговування винищувачів F-16. Ці комплекси дозволяють проводити технічне обслуговування та поповнювати боєкомплект літаків. Один із них також містить командний пункт для планування місій і відпочинку персоналу.

Тім Робінсон з Королівського аеронавтичного товариства Великої Британії назвав цю українську ідею «критично важливою» для виживання F-16. Він також висловив думку, що країнам НАТО варто перейняти цей досвід.

На відміну від України, Росія не розосереджувала свої літаки, доки українські дрони не почали завдавати ударів по її аеродромах. Навіть після цього ефективність українських атак залишається значно вищою, ніж у російських.

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Нагадаємо, Бельгія відіграє важливу роль у Коаліції F-16 для України, проте є інформація про можливу перерву в постачанні винищувачів.