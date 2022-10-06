В Україні вже "очікують" близько 150 тисяч російських новобранців — Резніков

В Україні очікують прибуття 150 тисяч мобілізованих росіян, яких збираються відправити для поповнення окупаційних частин, які зазнали значних втрат на фронті.

Про це 6 жовтня повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час прес-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни".

"Наступні 150 тисяч вони готуватимуть усе-таки два-три місяці, а далі вже ухвалюватимуть рішення, як використовувати", - сказав Резніков і додав, що від початку війни РФ втратила вже понад 60 тисяч осіб вбитими. До цієї цифри ще слід додати ще вдвічі-втричі більші втрати пораненими.

При цьому, за словами Резнікова, щойно мобілізованих окупантів потрібно ще "одягти, нагодувати, і озброїти".

Однак Генштаб ЗСУ вже готовий "гідно зустріти цю чергову навалу орди". Саме на цьому етапі, за словами міністра оборони, Україна потребує більше військової допомоги від міжнародних партнерів, зокрема зброї та боєприпасів. У зв'язку з цим очільник Міноборони нагадав про черговий "Рамштайн", який відбудеться наступного тижня в Брюсселі.

"Нам дуже аплодують за дві наші контрнаступальні операції і хочуть під це надавати нам підтримку", - зауважив Резніков.

За його словами, Україна також нарощує випуск необхідного озброєння та боєприпасів, аби якнайшвидше звільнити свої території.

Тим часом мобілізованих після 21 вересня росіян вже почали використовувати на півдні України як гарматне м’ясо. Зокрема, на півдні російські новобранці вже опринилися затиснуті між українськими підрозділами та правим берегом Дніпра. В ОК "Південь" кажуть: якщо будуть критично порушені можливості росіян перебратися на інший берег – це котел.

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