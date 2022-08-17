В Україні вже перевірили 80% закладів освіти на наявність укриттів: названо регіони з найкращою і найгіршою ситуацією

В Україні не всі заклади освіти мають укриття. Наразі забезпечені укриттями до нового навчального року41% закладів освіти.

Найгірше забезпечені укриттями заклади освіти Миколаївщини, найкраще - Львівщини.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу.

"Ми закріпили за абсолютно кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року. На сьогодні за нашими даними, укриттями забезпечено близько 41% закладів освіти усіх рівнів", - сказав він.

Очільник МВС розповів, що вже перевірено 80% закладів освіти. Невдовзі буде точна інформація, скільки шкіл зможуть почати навчання.

Утім, за його словами, у Миколаївській області захисні споруди обладнані лише в 16% закладів освіти. Натомість, у Львівській області до початку офлайн навчання готові 83% закладів.

Монастирський уточнив, що форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року залежно від безпекової ситуації у населеному пункті.

Раніше Жданов пояснив, де краще ховатися під час обстрілів, якщо нема бомбосховищ.

Нагадаємо, у Харкові школи не відкриються для учнів.

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