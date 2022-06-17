В Україні є ризик збільшення інтенсивності авіаударів: які області можуть опинитися під прицілом Росії

В Україні є ризик збільшення інтенсивності авіаударів: які області можуть опинитися під прицілом Росії

З Білорусі зростає загроза активізації ракетно-бомбових авіаударів РФ.

Чергові авіаудари Росія може зосередити по північно-західних областях.

Про це сказав військовий аналітик, полковник Сергій Грабський, пише РБК Україна.

Уздовж кордонів з Україною Білорусь розташовує ППО С-300. Їх вона може застосовувати для захисту авіації Росії, яка завдаватиме удари виходячи з її території.

"Водночас вони можуть створити протиповітряний захист для тієї авіації, яка потенційно буде завдавати ударів з Білорусі, заходячи в простір України. У такому разі є ймовірність того, що авіаційні удари будуть завдавати по нашій залізниці в районі Ковель-Сарни-Коростень. Тобто зростає ризик повітряних ударів по Волинській, Рівненській та Житомирській областях, можливо, і по Львівській області", – пояснив Грабський.

Нагадаємо, наразі прямих факторів підготовки до вторгнення з боку Білорусі моніторингова група "Білоруські Гаюн" не спостерігає.

Як повідомлялося, у чотирьох областях перевірять готовність до вторгнення з Білорусі.

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