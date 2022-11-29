В Україні є різні сценарії блекауту: в Укренерго розповіли, як готувалися до масованих обстрілів РФ

В Україні є різні сценарії блекауту. І це з урахуванням того, що РФ ставила собі метою знеструмити всю нашу державу ще 10 жовтня.

Україна розробила декілька видів сценаріїв блекауту. Тому енергетики готувалися і продовжують готуватися до терористичних атак РФ.

Про це в інтерв’ю “НВ. Бізнес” розповів голова Укренерго Володимир Кудрицький.

“Є різні сценарії блекауту. Як я вже сьогодні сказав, росія ставила собі за мету знеструмити Україну ще 10 жовтня. Але останні півтора місяці показали, який у нас був великий запас міцності. Таке не переживала жодна інша енергосистема в світі. Так, для людей це не очевидно, вони звикли, що світло є завжди, навіть під час війни. Ми до 10 жовтня намагалися відремонтувати і виправити наслідки обстрілів і атак, не привертаючи уваги. Бо події після 10 жовтня стали новиною для більшості споживачів, а для нас — лише більшим масштабом того, що ми вже переживали вісім місяців”, - розповів Володимир Кудрицький.

Також він пояснив, що в цілому, блекаут - не є кінцем світу. Це складна подія як для енергетиків, так і для споживачів, оскільки обмеження можуть бути тривалими.

“Але в цілому для споживача, ця картина вже знайома: обмеження енергопостачання якийсь час, проблема зі зв’язком та іншими сервісами. А для енергетиків — це означає реалізацію складних технічних процесів. Розвертати систему “з нуля” складніше, ніж просто заживлювати об'єкти, які були пошкоджені в разі ракетної атаки, коли система все ж працює”, - підкреслив голова Укренерго.

Нагадаємо, що щоб відновити енергосистему, Україні потрібні дві речі: трансформатори та сучасні комплекси протиповітряної оборони.

Читайте також: