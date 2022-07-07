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В Україні від початку повномасштабної війни затримали 354 диверсанти

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В Україні від початку повномасштабної війни затримали 354 диверсанти

В Україні від початку повномасштабної війни правоохоронці затримали 354 диверсанти.

Окрім ДРГ копи виявили 16 тисяч правопорушників.

Про це повідомив начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий.

Як стало відомо, Нацгвардія щоденно несе службу на блокпостах країни. Це дозволяє оперативно виявляти порушників, протидіяти ДРГ та вилучати зброю. 

“З 24 лютого підрозділи НГУ затримали та передали СБУ 354 особи, яких підозрюють в диверсійній діяльності, а також понад 16 тисяч громадян за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень”, - наголосив Олексій Надточий. 

Він також додав, що на важливих державних об’єктах НГУ затримали 564 порушника.

Нагадаємо, що понад 70% російських ракет не досягають цілі.

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