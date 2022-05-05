В Україні з'явиться глобальна платформа United24 для збирання коштів від охочих допомогти з усього світу

Допомога розподілятиметься за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна й медична допомога, відбудова України.

Президент України Володимир Зеленський ініціював створення глобального проєкту United24, завдяки якому будь-хто із будь-якої країни зможе перерахувати кошти на підтримку України.

Завдяки однойменній платформі має збільшитись обсяг пожертв на користь держави, а заразом забезпечитися ефективність і прозорість їх розподілу, переконує у своєму звернення Зеленський.

«Сьогодні до України прикута увага всього світу. Наша хоробра боротьба проти значно більшого за розміром загарбника, який вдерся на нашу землю, щоб знищити нас, наші європейські цінності, а натомість отримує рішучу відсіч, надихає людей у багатьох країнах. Уряди іноземних держав підтримують Україну в цій боротьбі, надаючи військову, гуманітарну й політичну допомогу. Прості громадяни допомагають нашим переселенцям, які втікають від війни, – відчиняють для українців двері своїх осель, діляться хлібом і одягом, навчають наших дітей. Громадяни різних країн по всій планеті виходять на площі своїх міст із синьо-жовтими прапорами, щоб висловити підтримку українцям, і постійно питають: як іще ми можемо допомогти?» – зазначив він.

United24 дозволить кожному зробити пожертву в один клік із будь-якої країни. "Це можуть бути як окремі свідомі громадяни, підприємці, так і великі технологічні корпорації. Ми щодня б’ємося з ворогом, виборюючи цінності свободи та демократії, і United24 стане саме тим цифровим сервісом, який об'єднає весь цивілізований світ задля підтримки України", – сказав Зеленський.

Зазначається, що таким чином до допомоги Україні долучаться як уряди держав і міжнародні фонди, так і промислові гіганти, бренди, чи зірки зірки, а також громадяни різних країн світу. Звідти допомога розподілятиметься за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна й медична допомога, відбудова України.

"Усі кошти спрямовуватимуться на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами. Звітність про збір коштів надаватиметься НБУ кожні 24 години. Про призначення та розподіл коштів міністерства звітуватимуть раз на тиждень", - зазначається в проєкті.

За ефективне використання пожертв відповідають Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство інфраструктури. Відповідальним за діяльність United24 з боку уряду призначено віце-прем'єр міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Україна запускає глобальну ініціативу United24

Консалтингово-аудиторська компанія «Делойт Україна», яка є частиною міжнародної мережі «Делойт», приєднується до платформи United24. Один зі світових лідерів галузі, який входить «великої четвірки» аудиторських компаній, щоквартально перевірятиме зведений звіт усіх міністерств. Команда ініціативи забезпечуватиме постійне висвітлення звітності як на платформі United24, так і на офіційних сторінках ініціативи в соціальних мережах.

Невдовзі до платформи зі збору коштів United24 додадуться інші проекти та програми.

Читайте також:

Деяке крадене медичне обладнання з окупованих територій вдасться заблокувати в РФ, але не все – Радуцький

"До останнього залишалась з воїнами": під час боїв за "Азовсталь" загинула психологиня з Львівщини

Запеклі бої на Луганщині та контрнаступ на Харківщині: Залужний поспілкувався із генералом зі США