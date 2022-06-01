В Україні з'явилася гаряча лінія для рідних українських захисників, які в полоні чи зникли безвісти

В Україні з'явилася гаряча лінія для рідних українських захисників, які в полоні чи зникли безвісти

В Україні відсьогодні працює гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських військових.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як зазначається, для прийому дзвінків одночасно буде працювати десять телефонних ліній.

“Кожен може залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб. Номер багатоканального телефону: 380 894 201 866”, - наголосили в пресслужбі МВС.

Нагадаємо, що російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька.

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