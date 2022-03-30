В Україні з'явився портал про активи осіб, причетних до агресії РФ проти України

В Україні з'явився портал про активи осіб, причетних до агресії РФ проти України

Портал взаємодіє, зокрема із США та країнами Європейського Союзу щодо обміну даними про активи осіб.

В Україні запустили портал повідомлень про активи осіб, причетних до агресії РФ проти України.

Український Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів Росії запустив портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії росії проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

Task Force взаємодіє з іншими країнами, зокрема із США та Європейським Союзом, щодо обміну даними про активи осіб, причетних до воєнних злочинів, а також щодо імплементації санкцій та протидії фізичним і юридичним особам, які порушують ці санкції.

"Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати. Кожен може допомогти нашій Task Force знайти активи російських чи білоруських посадовців, лідерів думок та всіх, хто організаційно, фінансово та інформаційно підтримує війну в Україні. Через новий ресурс ви можете швидко та зручно поділитися з нами відомою вам інформацією про їхні статки", - зазначила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Портал викривачів активів доступний за посиланням.

Нагадаємо, у "Дії" стало доступне подання заявок на відшкодування втрати житла внаслідок бойових дій.

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