В Україні за 97 днів широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали 689 дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 243 дитини, понад 446 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 1 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 243. Не зазнали змін і дані щодо поранених- 446", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

В Офісі генпрокурора також додали, що через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1937 закладів освіти. При цьому 181 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 98-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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