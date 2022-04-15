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В Україні за день евакуювалися майже три тисячі людей: звідки і куди виїхали

В Україні за день евакуювалися майже три тисячі людей: звідки і куди виїхали

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В Україні за день евакуювалися майже три тисячі людей: звідки і куди виїхали

Евакуація з Мелітополя / скріншот з відео

Евакуація цивільного населення й далі триває.

Впродовж 15 квітня під час роботи гуманітарних коридорів вдалося евакуювати 2 864 людини.

Про результати гуманітарних коридорів повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у новому відеозверненні.

"З Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 494 людини. З них з Маріуполя – 363 людей. 2 131 людина доїхала з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь", – поділилася Верещук.

Віцепрем'єр-міністерка додала, що з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське в Луганській області, попри постійні обстріли, сьогодні було організовано евакуацію 370 людей.

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