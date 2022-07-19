В Україні за добу суттєво зросла кількість поранених від рук російських окупантів дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 353 дитини, понад 676 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 1019 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 19 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених - понад 676. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 357, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Так, у ніч проти 19 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом Одеського району Одеської області отримали поранення шестеро осіб, серед яких 5 місячна дитина.

Під час фіксації злочинів, вчинених в Запорізькій області, стало відомо про поранення дев'яти дітей від 4 до 16 років внаслідок обстрілів цивільних об'єктів окупантами.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 закладів освіти, з них 221 зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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