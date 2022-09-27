В Україні за добу суттєво зросла кількість загиблих та поранених від рук російських окупантів дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 395 дітей, понад 776 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 27 вересня 2022 року понад 1171 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 395 дітей загинуло та понад 776 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 401, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 26 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Первомайський Харківської області загинула 13-річна дівчинка. Стало відомо, що на початку квітня внаслідок обстрілів окупантами м. Рубіжне Луганської області загинуло троє дітей.

26 вересня у результаті артилерійського обстрілу військами РФ м. Красногорівка Донецької області поранено дівчинку 13 років. В ході фіксації злочинів, вчинених окупантами, встановлено, що 5 березня внаслідок обстрілу с. Бузова Київської області отримала поранення малолітня дівчинка. Також під час фіксації фактів збройного агресії встановлено, що 7 березня через обстріли м. Золочева Харківської області травмовано 17-річного підлітка.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 216-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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