В Україні за добу суттєво зросла кількість загиблих та поранених внаслідок агресії РФ дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 425 дітей, понад 815 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 18 жовтня 2022 року понад 1240 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 425 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 411, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території Донецької області, на місці поховання в селищі Новоселівка Краматорського району виявлено тіло 11-річного хлопчика з ознаками насильницької смерті. Також на місці поховання в м. Лиман на Донеччині виявлено тіло 1-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті.

17 жовтня через обстріл ворогом с. Костянтинівка Донецької області отримала поранення 12-річна дівчинка. 17 жовтня внаслідок обстрілу військами РФ с. Таврійське Запорізької області поранено 12-річного хлопчика, поблизу с. Діброва Ізюмського району Харківської області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій та тяжко травмувався. 16 жовтня внаслідок обстрілу с. Дружелюбівка Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець.

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В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти, 326 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, у Києві 17 жовтня внаслідок атаки дрона на житловий будинок загинуло молоде подружжя, яке чекало на народження дитини. За повідомленням свідків, молода жінка була на 6 місяці вагітності і планувала у грудні йти в декрет.

Джерела в поліції Києва повідомили ТСН.ua, що подружжю, яке чекало дитину та загинуло під час обстрілу, було по 34 роки. "Ці люди дуже сильно обгоріли", - розповіли нам правоохоронці. Ще одній людині, яка була знайдена під завалами, - близько 60 років.

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