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В Україні за добу знайшли понад 800 вибухонебезпечних предметів: де працюють піротехніки

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В Україні за добу знайшли понад 800 вибухонебезпечних предметів: де працюють піротехніки

Фото: ДСНС України

В Україні піротехніки за добу виявили понад 800 вибухонебезпечних предметів.

Загалом спеціалісти обстежили  територію площею у 1044 гектари.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, за добу піротехніки залучалися до обстеження територій 155 разів. Виявили, вилучили та знешкодили 823 вибухонебезпечні предмети.

У Київській області підрозділи працюють в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах. В Чернігівській області - у місті Чернігів, Чернігівському та Ніжинському районах.

В Сумській області фахівці залучені у Конотопському, Сумському та Охтирському районах. А у Черкаській області - в Уманському районі.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області та поранили мирних жителів.

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