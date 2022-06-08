В Україні за добу знайшли понад 800 вибухонебезпечних предметів: де працюють піротехніки

В Україні піротехніки за добу виявили понад 800 вибухонебезпечних предметів.
Загалом спеціалісти обстежили територію площею у 1044 гектари.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, за добу піротехніки залучалися до обстеження територій 155 разів. Виявили, вилучили та знешкодили 823 вибухонебезпечні предмети.
У Київській області підрозділи працюють в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах. В Чернігівській області - у місті Чернігів, Чернігівському та Ніжинському районах.
В Сумській області фахівці залучені у Конотопському, Сумському та Охтирському районах. А у Черкаській області - в Уманському районі.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області та поранили мирних жителів.
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