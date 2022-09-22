В Україні за добу зросла кількість поранених від рук російських загарбників дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 391 дитину, понад 767 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 22 вересня 2022 року понад 1158 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 391 дитина загинула та понад 767 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 399, Харківській - 226, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 57, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 21 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Курахове Донецької області отримав поранення 8-річний хлопчик. 20 вересня внаслідок обстрілу окупантами м. Куп'янськ Харківської області поранено 16-річного хлопця.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 211-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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