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В Україні за добу зросла кількість загиблих та поранених від рук російських окупантів дітей

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В Україні за добу зросла кількість загиблих та поранених від рук російських окупантів дітей

Фото: Associated Press

Понад 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 362 дитини, понад 716 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 19 серпня 2022 року понад 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 362 дитини загинули та понад 716 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 376, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Стало відомо, що 17 серпня внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у м. Харків загинув 13-річний хлопчик, а ще двоє дітей віком 12 та 13 років отримали поранення.
 
В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 177-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
585
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