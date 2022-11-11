В Україні за кілька годин зібрали кошти на перший морський дрон: його назвуть "Херсон"

Президент України Володимир Зеленський на платформі UNITED24 оголосив про збір коштів на морські дрони. Вони можуть ефективно боротись із російськими кораблями, які запускають по нашій державі ракети. Всього через кілька годин українці уже зібрали гроші на один такий дрон.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Федоров повідомив, що Україна збирає гроші на 100 морських дронів власного виробництва. Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів.

Один такий апарат коштує 10 млн грн. Планується виготовити 100 таких дронів. Морський дрон - це секретна розробка України.

Прикметно, що вже через дві години після оголошення збору, українці назбирали на один морський дрон. Збір коштів триває.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. Російські терористи бомбардують нашу державу ракетами, які запускають з акваторії Чорного моря та зі стратегічної авіації. Також Росія активно використовує іранські дрони для знищення нашої енергетичної інфраструктури.

Раніше у бухті Чорноморського флоту пролунали вибухи. Стало відомо, що там пошкоджено кілька російських кораблів. За версією Росії її флот нібито атакували за допомогою морських дронів.

Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав вибухи в Севастополі 29 жовтня дружнім вогнем між російськими військами, а також розповів, які судна було уражено.

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