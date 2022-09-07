В Україні за матеріалами СБУ під контроль нашої держави передали активи російської компанії

В Україні за матеріалами СБУ під контроль нашої держави передали активи російської структури, якою управляли “представники” неіснуючої вже партії “ОПЗЖ”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, на користь нашої держави передано мільйонні активи підконтрольної РФ енергокомпанії, якою в Україні управляли особи, наближені до керівництва забороненої партії ОПЗЖ.

Сама ж компанія входила до структури кремлівської промислово-фінансової групи “Роснефть” і займалось постачанням електроенергії. Водночас частину одержаних прибутків переправляли в РФ для фінансування бойових дій проти українських військ.

“У травні цього року в результаті слідчо-оперативних дій СБУ заблокувала роботу енергокомпанії. На її активи у розмірі понад 23 млн грн було накладено арешт. Наразі для подальшого спрямування арештованих коштів на оборону їх передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що афілійована з ОПЗЖ комерційна структура отримувала фінансування від “Роснєфті” на ведення нафтопереробного бізнесу в Україні в інтересах рф.

“Саме через підконтрольну енергокомпанію її російські бенефіціари здійснили блокування роботи Лисичанського НПЗ у 2013 році. Це в свою чергу призвело до різкого скорочення виробництва пального та створення його штучного дефіциту на українському ринку. У подальшому представники рф використовували факт зупинки нафтопереробного заводу для розхитування внутрішньо-політичної обстановки в нашій державі”, - підкреслили в СБУ.

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