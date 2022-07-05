В Україні за місяць на воді загинули практично дві сотні людей: ДСНС попередила про небезпеку

В Україні від початку літа на водоймах потонули 175 людей, з який - 22 дитини.
Тільки за минулу добу на воді загинули дев’ять людей - зокрема двоє неповнолітніх.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, від початку літа на водоймах вже потонули 175 людей. І це з урахуванням того, що в багатьох регіонах офіційно через воєнний стан купатися заборонено.
“Купатися необхідно тільки в спеціально відведених для цього місцях. Не заходьте у воду напідпитку. Не пірнайте на мілководді або в незнайомих місцях. Не запливайте далеко від берега. Не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.
Окремо там пояснили, що водойми через воєнні дії в Україні можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами внаслідок ворожих обстрілів.
Нагадаємо, що росіяни вдарили ракетами по навчальному закладу у Харкові.
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