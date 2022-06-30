В Україні заарештували бізнес наближеного до Путіна мільярдера: тримав туристичну агенцію

Українська спецслужба виявила та арештувала корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій.
Кінцевим бенефіціаром був російський мільярдер, наближений до Путіна.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як стало відомо, у бізнес-колах чоловіка називали “железным мальчиком”, оскільки він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств. Він також мав туристичний бізнес в Україні.
Що цікаво, в 2016 році бізнесмен отримав від очільника Кремля відзнаку “За благодеяние”.
“Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн гривень та коштів у розмірі понад 3 млн гривень і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках. Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)”, - розповіли в СБУ.
Нагадаємо, що під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер.
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