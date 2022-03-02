В Україні загиблих російських солдатів ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їхні тіла

В Україні загиблих російських солдатів ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їхні тіла

Росія не забирає тіла російських окупантів.

В Україні загиблих російських солдатів почали ховати у братських могилах, оскільки Росія відмовилась забирати їхні тіла.

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Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Трупів російських солдатів так багато, що їх доводиться ховати в братських могилах, щоб уникнути антисанітарії. Потрібно звернутися до наших Європейських союзників, щоб на користь гуманного ставлення до трупів загиблих рабів Путіна ми отримали мобільні морги-рефрижератори для збереження тіл загиблих. Таких братських могил з кожним днем стає дедалі більше в усіх частинах України", - написав Геращенко.