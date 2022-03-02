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В Україні загиблих російських солдатів ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їхні тіла

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В Україні загиблих російських солдатів ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їхні тіла

Росія не забирає тіла російських окупантів.

В Україні загиблих російських солдатів почали ховати у братських могилах, оскільки Росія відмовилась забирати їхні тіла. 

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. 

"Трупів російських солдатів так багато, що їх доводиться ховати в братських могилах, щоб уникнути антисанітарії. Потрібно звернутися до наших Європейських союзників, щоб на користь гуманного ставлення до трупів загиблих рабів Путіна ми отримали мобільні морги-рефрижератори для збереження тіл загиблих. Таких братських могил з кожним днем стає дедалі більше в усіх частинах України", - написав Геращенко. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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