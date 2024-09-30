В Україні загинув ексвійськовий ЦАХАЛа з позивним "Моссад", який воював на боці Росії

У Харківській області знищено колишнього військовослужбовця ЦАХАЛу Антона Видру, відомого під позивним "Моссад".

Про це повідомив український військовий журналіст Юрій Бутусов.

Він зазначив, що під Часовим Яром український FPV-дрон знищив Антона Видру, який став військовослужбовцем Збройних сил Росії та учасником агресії проти України.

Видра, громадянин Ізраїлю, в дитинстві переїхав з батьками з Росії до Ізраїлю, де виріс і служив в армії оборони. Однак, не знайшовши в себе любові до нової батьківщини, він повернувся до Росії, де навчався в Московському університеті та став активістом націонал-більшовицької партії.

Антон Видра / Бутусов

Відомо, що Видра не повернувся до Ізраїлю для захисту країни після нападу ХАМАС, а вирішив довести свою лояльність до Росії, вступивши у війну проти України. Він став частиною 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, яка підтримує терористів ХАМАС і "Хезболлу".

Нагадаємо, Ізраїль може здійснити вторгнення до Лівану найближчими днями, оскільки ізраїльські спецпризначенці проводять цільові рейди на півдні країни для збирання розвідданих та проведення розвідувальних операцій.

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