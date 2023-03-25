В Україні загинув громадянин Польщі – командиром взводу Інтернаціонального легіону

Ще двоє поляків, які були поранені кілька днів тому, все ще перебувають у важкому стані.

На війні в Україні загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону.

Про це повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик.

"На жаль, це не найкращий час. Сьогодні загинув ще один український солдат - громадянин Польщі, а двоє - поранені кілька днів тому - досі перебувають у важкому стані" – повідомив Дворчик.

Кореспондент Polsat News в Україні Матеуш Лаховський в свою чергу повідомив, що "у п'ятницю Міхал – командир взводу Інтернаціонального легіону – загинув у бою".

"Він воював проти російського вторгнення від квітня минулого року. Він боровся за свободу України і безпеку Польщі – він говорив про це багато разів. Його контракт закінчувався через місяць, і він хотів повернутися на батьківщину і знову служити в польській армії" - пише "Європейська правда".

Лаховський також розповів, що місяць тому президент Володимир Зеленський нагородив загиблого поляка орденом "За мужність".

Нагадаємо, під Бахмутом у боях за місто загинув 30-річний доброволець із Франції.

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