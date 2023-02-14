В Україні загинув громадянин Великої Британії – вже восьмий від початку вторгнення РФ

Британське МЗС перебуває в контакті з місцевою українською владою у цьому питанні.
В МЗС Великої Британії заявили про загибель в Україні британського громадянина, однак не вказали жодних обставин цього.
Про це повідомляє Sky News із посиланням на пресслужба британського дипвідомства.
"Ми підтримуємо сім'ю британського громадянина, який загинув в Україні, і перебуваємо в контакті змісцевою владою", – сказав представник МЗС.
Водночас не вказав жодних інших деталей про обставини загибелі британця.
Видання зауважило, що це вже восьмий загиблий британець від початку повномасштабного вторгнення Росії доУкраїни.
Нагадаєм, в січні стало відомо про зникнення на Донеччині британських волонтерів Ендрю Бегшо та КрістофераПеррі, коли вони виїхали з Краматорська до Соледара. Згодом стало відомо, що обоє загинули.
На початку лютого українська сторона змогла повернути тіло Перрі в межах обміну полоненими з РФ. Тоді також до України повернулося 116 захисників.
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