В Україні загинув громадянин Великої Британії – вже восьмий від початку вторгнення РФ

Британське МЗС перебуває в контакті з місцевою українською владою у цьому питанні.

В МЗС Великої Британії заявили про загибель в Україні британського громадянина, однак не вказали жодних обставин цього.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на пресслужба британського дипвідомства.

"Ми підтримуємо сім'ю британського громадянина, який загинув в Україні, і перебуваємо в контакті змісцевою владою", – сказав представник МЗС.

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Водночас не вказав жодних інших деталей про обставини загибелі британця.

Видання зауважило, що це вже восьмий загиблий британець від початку повномасштабного вторгнення Росії доУкраїни.

Нагадаєм, в січні стало відомо про зникнення на Донеччині британських волонтерів Ендрю Бегшо та КрістофераПеррі, коли вони виїхали з Краматорська до Соледара. Згодом стало відомо, що обоє загинули.

На початку лютого українська сторона змогла повернути тіло Перрі в межах обміну полоненими з РФ. Тоді також до України повернулося 116 захисників.

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