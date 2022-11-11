В Україні загинув громадянин Японії, який добровольцем вступив до лав ЗСУ

Напередодні в японських соцмережах з'явилася інформація про те, що принаймні один громадянин Японії, який вирушив до України, загинув під час бойових дій.

Загибель японського громадянина, який вступив до лав ЗСУ та брав участь у бойових діях в Україні, підтвердив уряд Японії.

Про це йдеться у заяві МЗС Японії, пише Kyodo News.

Доброволець з Японії загинув в Україні 9 листопада. Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно повідомив журналістам по його смерть сьогодні, 11 листопада, після того, як уряд країни перевірив інформацію про загибель японського громадянина.

Мацуно також нагадав, що японський уряд неодноразово озвучував рекомендації для своїх громадян негайно залишити територію України та утриматися від поїздок до країни.

Також повідомлялося, що в Україні загинув щонайменше восьмий американець, який воював проти РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні.

Зазначимо, що таке рішення в Україні ухвалюватимуть вже вшосте.

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