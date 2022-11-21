В Україні загинув ще один піп РПЦ, який приїхав "опікуватися" псковськими десантниками

Він потрапив під обстріл разом з іншим священником РПЦ Михайлом Васильєвим, який закликав росіянок "більше плодитися", щоб відправляти своїх синів на війну.

В Україні разом з окупантами загинув ще один "бойовий" священник РПЦ із Пскова Олександр Циганов.

Про це повідомили у Telegram-каналі Псково-Печерського монастиря РПЦ.

Циганов був військовим священником 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ (відомих в Україні "псковських десантників", які воюють проти нашої держави ще від 2014 року).

Священник помер після поранень, отриманих внаслідок обстрілу в Україні. У монастирі РПЦ зазначили, що він загинув "при виконанні священицького обов'язку щодо духовної опіки армії РФ". Очевидно, у росіян своє "специфічне" поняття християнства, якщо людина, що називає себе священником, "благословляє" воєнних злочинців на вбивства мирних людей.

Олександр Циганов потрапив під обстріл разом з іншим "бойовим попом" РПЦ Михайлом Васильєвим. Про загибель Васильєва повідомили ще 6 листопада. Він активно підтримував вбивства українців та закликав росіянок більше "плодитися", щоб відправляти своїх синів на війну. Васильєв брав участь у війнах в Чечні та Сирії. Відспівувати Васильєва приїхав особисто патріарх Кирило, а Путін прислав від себе вінок.

УПЦ МП і війна

УПЦ МП продовжує стверджувати, що не має стосунку до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну і вбивства українців. У травні в київському монастирі у Феофанії УПЦ МП навіть зібралася на Собор, в якому заявила про нібито розрив з РПЦ. Водночас Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію. За пів року УПЦ МП так і не опублікувала свій статут, де б чітко було зазначено, що ця конфесія не має нічого спільного з Москвою.

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, у чому полягає "хитрість" таких заяв. За його словами, де-факто зв'язок УПЦ МП з Москвою залишається, а де-юре Українська православна церква хоче уникнути закону "2662", який покликаний перейменувати її.

13 листопада до соцмереж потрапило відео, як у храмі на території Києво-Печерської лаври жінки виконували пісню, яка прославляла Росію.

Спочатку в УПЦ МП заявляли, що відео - фейк, а звук наклали штучно. Проте згодом стало відомо, що відео – не монтаж і не фейк.

СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом цього інциденту. Президент Володимир Зеленський прокоментував останні скандали з УПЦ МП.

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