В Україні закінчилися важливі ракети: подробиці від АР

За даними джерел, озброєння закінчилося ще в січні.

В України закінчилися тактичні балістичні ракети класу земля-земля ATACMS, які були надані Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на американського чиновника і члена комітету оборони українського парламенту.

За словам джерел, в України закінчилися ракети ATACMS. Співрозмовники агентства говорили на умовах анонімності, розкриваючи дані про озброєння. Тим часом, за інформацією американського чиновника, США поставили Україні менше ніж 40 ракет. Ці повітряні цілі закінчилися в ЗСУ ще наприкінці січня 2025 року.

"Високопоставлені керівники оборони США, включаючи попереднього главу Пентагону Ллойда Остіна, чітко дали зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість ATACM і що США та союзники по НАТО вважають іншу зброю більш цінною у бою", - йдеться у матеріалі AP.

Нагадаємо, стало відомо, що після паузи США повністю відновили постачання зброї та розвідданих Україні. Також після україно-американських переговорів у Саудівській Аравії зброя знову надходить для ЗСУ.

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