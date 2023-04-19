В України закінчуються ракети для ППО, тож на Заході остерігаються зриву контрнаступу – FT

Джерела видання попереджають – якщо українці виснажать усю протиповітряну оборону, це відкриє простір для ВПС Росії.
Україна побоюється, що через гострий дефіцит зенітних ракет для систем ППО можуть розпочатися широкомасштабні повітряні атаки з боку Росії, тому на наступному "Рамштайн" держава попросить про термінове передавання цих ракет.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на три джерела.
Джерела, обізнані про підготування до зустрічі у форматі "Рамштайн", повідомили, що Україна вимагатиме від партнерів поповнити "свої запаси, що зменшуються".
Видання зазначає, що західні союзники України остерігаються "можливого зриву" планованого контрнаступу без достатньої протиповітряної оборони.
"Протиповітряна оборона ближнього радіусу дії – тема, яку українці підіймають дедалі частіше. Якщо вони виснажать її всю, це відкриє простір для військово-повітряних сил (Росії – ред.)", – заявило одне з джерел видання.
Спірозмовникики FT попереджають – якщо Росія зможе скидати з літаків некеровані бомби і діставати ними вглиб України, то "буде біда". Зазначається, що такий сценарій має "похмурий вигляд".
Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що Україні терміново потрібні не просто ЗРК Patriot і SAMP/Т, а ракети до них із дальністю дії до понад 100 км. Усе тому, що на фронті може виникнути серйозна проблема через керовані бомби ворога.
Зауважимо, наступне засідання у форматі "Рамштайн" заплановане на 21 квітня. Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пріоритети України на зустрічі – захист неба, створення "броньованого кулака", забезпечення боєприпасами.
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