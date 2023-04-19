В України закінчуються ракети для ППО, тож на Заході остерігаються зриву контрнаступу – FT

Джерела видання попереджають – якщо українці виснажать усю протиповітряну оборону, це відкриє простір для ВПС Росії.

Україна побоюється, що через гострий дефіцит зенітних ракет для систем ППО можуть розпочатися широкомасштабні повітряні атаки з боку Росії, тому на наступному "Рамштайн" держава попросить про термінове передавання цих ракет.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на три джерела.

Джерела, обізнані про підготування до зустрічі у форматі "Рамштайн", повідомили, що Україна вимагатиме від партнерів поповнити "свої запаси, що зменшуються".

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Видання зазначає, що західні союзники України остерігаються "можливого зриву" планованого контрнаступу без достатньої протиповітряної оборони.

"Протиповітряна оборона ближнього радіусу дії – тема, яку українці підіймають дедалі частіше. Якщо вони виснажать її всю, це відкриє простір для військово-повітряних сил (Росії – ред.)", – заявило одне з джерел видання.

Спірозмовникики FT попереджають – якщо Росія зможе скидати з літаків некеровані бомби і діставати ними вглиб України, то "буде біда". Зазначається, що такий сценарій має "похмурий вигляд".

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що Україні терміново потрібні не просто ЗРК Patriot і SAMP/Т, а ракети до них із дальністю дії до понад 100 км. Усе тому, що на фронті може виникнути серйозна проблема через керовані бомби ворога.

Зауважимо, наступне засідання у форматі "Рамштайн" заплановане на 21 квітня. Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пріоритети України на зустрічі – захист неба, створення "броньованого кулака", забезпечення боєприпасами.

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