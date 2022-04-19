В Україні залишаються знеструмленими близько 847 населених пунктів, без газопостачання – понад 244 тис. абонентів

В Україні залишаються знеструмленими близько 847 населених пунктів, без газопостачання – понад 244 тис. абонентів

Через активні бойові дії та нові пошкодження у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені.

Станом на 19 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 847 населених пунктів, загалом близько 760,2 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області - понад 276 тисяч споживачів, Харківській - 204 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 80,8 тисяч споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 33,1 тисячам споживачів.

Зокрема, у Київській області – 12,1 тисячам споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячам, Харківській – 5 тисячам, Запорізькій – 4,1 тисячам, Донецькій – 1,8 тисячі споживачів.

Також читайте Що буде з тарифами на воду та електроенергію: які платіжки отримують українці у квітні

Без газопостачання залишаються понад 244 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Газопостачання відновлено майже 14 тисячам споживачів.

Енергосистема України продовжує стабільно працювати паралельно з мережею ENTSO-E.

Атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Нагадаємо, окупанти знеструмили на Лугащині 215 населених пунктів.

Читайте також:

Кирил Тимошенко розповів про ситуацію в деокупованих населених пунктах України та на автошляхах



