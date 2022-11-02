В Україні заочно засудили двух окупантів, які жорстоко знущалися з мешканців Чернігівщини

В Україні до 10 та 12 років засудили двох військових РФ, які знущалися з мешканців Чернігівщини. Зараз їх розшукують.

В Україні двоє військових злочинців РФ отримали 10 та 12 років позбавлення волі за те, що били та знущалися з мешканців Чернігівщини.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, двоє військовослужбовців 80-го танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії центрального військового округу сухопутних військ РФ у березні цього року впродовж декількох тижнів били та знущалися з місцевого мешканця та його родини.

“Дізнавшись, що хлопець служив в лавах Збройних сил України, росіяни приковували його у холодну пору у спідньому до стовпа на подвір’ї на тривалий час. Рашисти на очах у брата знущались з його молодшої сестри та бабусі. Окупанти намагались зґвалтувати 16-ти річну дівчину, били її прикладом по голові, душили, залякували і погрожували груповим зґвалтуванням іншими військовослужбовцями рф”, - розповіли в пресслужбі ДБР.

Залишили подвір’я парубка вони тільки тоді, коли ЗСУ почали деокуповувати Чернігівську область.

Наразі двох окупантів розшукують. Покарання відбуватимуть з моменту затримання.

Нагадаємо, що навколо Києва нарощують систему оборонних рубежів.

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