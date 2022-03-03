Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

В Україні запрацювали чат-бот першої психологічної допомоги та сайт "Розкажи мені"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні запрацювали чат-бот першої психологічної допомоги та сайт "Розкажи мені"

В Україні запрацювали чат-бот першої психологічної допомоги та сайт "Розкажи мені"

Проєкт було реалізовано за підтримки Офісу президента, Інститутут когнітивного моделювання та МОЗ.

Українці, які страждають через вторгнення Росії до Україну, нині можуть безкоштовно отримати допомогу на інтернет-платформі психологічної допомоги "Розкажи мені" (працює цілодобово).

Якщо ви відчуваєте панічні атаки, тривогу, помітили в себе ознаки депресії, залишайте на платформі свою заявку та очікуйте на зворотній зв'язок від професійного психолога. Щоб отримати допомогу, необхідно коротко описати проблему та надіслати її.

Всі консультації безкоштовні і проводяться цілодобово.

Окрім цього, в Інституті когнітивного моделювання у співпраці з фахівцям проєкту "Друг" і кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця розробили чат-бот першої психологічної допомоги. Тут українці можуть знайти підтримку в перші години після події, що травмувала психіку.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація