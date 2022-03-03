В Україні запрацювали чат-бот першої психологічної допомоги та сайт "Розкажи мені"

В Україні запрацювали чат-бот першої психологічної допомоги та сайт "Розкажи мені"

В Україні запрацювали чат-бот першої психологічної допомоги та сайт "Розкажи мені"

Проєкт було реалізовано за підтримки Офісу президента, Інститутут когнітивного моделювання та МОЗ.

Українці, які страждають через вторгнення Росії до Україну, нині можуть безкоштовно отримати допомогу на інтернет-платформі психологічної допомоги "Розкажи мені" (працює цілодобово).

Якщо ви відчуваєте панічні атаки, тривогу, помітили в себе ознаки депресії, залишайте на платформі свою заявку та очікуйте на зворотній зв'язок від професійного психолога. Щоб отримати допомогу, необхідно коротко описати проблему та надіслати її.

Всі консультації безкоштовні і проводяться цілодобово.

Окрім цього, в Інституті когнітивного моделювання у співпраці з фахівцям проєкту "Друг" і кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця розробили чат-бот першої психологічної допомоги. Тут українці можуть знайти підтримку в перші години після події, що травмувала психіку.