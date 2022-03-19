В Україні запрацювали табори для полонених російських окупантів - Венедіктова

Цим займається спеціально створений правоохоронний орган – Військова служба правопорядку.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що в Україні вже працюють спеціальні табори для військовополонених російських окупантів.

Про це вона сказала в інтерв'ю BBC.

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"Вже є (табори для військовополонених – ред.). Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція... Навіть медична допомога їм (військовополоненим - ред.) надається майже на (тому самому) рівні, як надається нашим хлопцям. Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором", — зазначила Венедіктова.

За її словами, питання спеціальних військових таборів для військовополонених росіян вже вирішили – про це підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами.

Крім того, генпрокурорка зазначила, що наразі питанням військовополонених займається спеціально створений правоохоронний орган – Військова служба правопорядку.

Нагадаємо, силам територіальної оборони Срібнянської громади Чернігівської області здалися в полон шестеро окупантів на чолі з майором російської армії.

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