В Україні запрацювали табори для полонених російських окупантів - Венедіктова

Цим займається спеціально створений правоохоронний орган – Військова служба правопорядку.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що в Україні вже працюють спеціальні табори для військовополонених російських окупантів.
Про це вона сказала в інтерв'ю BBC.
"Вже є (табори для військовополонених – ред.). Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція... Навіть медична допомога їм (військовополоненим - ред.) надається майже на (тому самому) рівні, як надається нашим хлопцям. Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором", — зазначила Венедіктова.
За її словами, питання спеціальних військових таборів для військовополонених росіян вже вирішили – про це підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами.
Крім того, генпрокурорка зазначила, що наразі питанням військовополонених займається спеціально створений правоохоронний орган – Військова служба правопорядку.
Нагадаємо, силам територіальної оборони Срібнянської громади Чернігівської області здалися в полон шестеро окупантів на чолі з майором російської армії.
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