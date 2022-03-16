В Україні запрацював сайт із швидкого пошуку інформації про надання та отримання допомоги у часи війни

В Україні запрацював сайт із швидкого пошуку інформації про надання та отримання допомоги у часи війни

Наразі сайт dopomogaua.info налічує понад 100 різноманітних ініціатив.

В Україні запрацював сайт із різними видами допомоги людям, який погоджений із Мінсоцполітики. Йдеться про dopomogaua.info.

Наразі ресурс налічує понад 100 різноманітних ініціатив, структурованих за різними видами допомоги людям. Ініціативи поділені на дві категорії: для тих, кому потрібна допомога, та для тих, хто готовий допомогти.

Dopomogaua.info - найповніший сайт-аггрегатор наразі в Україні, виходячи з нашого моніторингу подібних продуктів в Інтернеті. Сайт буде доповнюватись у міру появи нових ініціатив гуманітарної допомоги людям.

Як повідомлялося, росіяни не лише завдають ударів по житлових будинках України, вбиваючи людей, а й ведуть інформаційну війну, хоч і не вдалу. Аби розгромити ворога слід дотримуватися правил інформаційної безпеки під час війни.

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