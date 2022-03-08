В Україні запускають безкоштовні пасажирські річкові рейси до Румунії: розклад

Рейси відправлятимуться двічі на день.

Починаючи від завтра, 9 березня, Українське Дунайське пароплавство розпочинає регулярні безкоштовні пасажирські перевезення за маршрутом Ізмаїл (Україна, Одеська обл.) – Тульча (Румунія).

Про це повідомило міністерство інфраструктури.

Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше 60 років.

Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу м. Ізмаїл двічі на день:

посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тульча) – 10:30

посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тульча) – 15:30

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомила про додатковий евакуаційний рейс із Одеси на 8 березня.