В Україні запускають безкоштовні пасажирські річкові рейси до Румунії: розклад

Рейси відправлятимуться двічі на день.
Починаючи від завтра, 9 березня, Українське Дунайське пароплавство розпочинає регулярні безкоштовні пасажирські перевезення за маршрутом Ізмаїл (Україна, Одеська обл.) – Тульча (Румунія).
Про це повідомило міністерство інфраструктури.
Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше 60 років.
Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу м. Ізмаїл двічі на день:
- посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тульча) – 10:30
- посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тульча) – 15:30
Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомила про додатковий евакуаційний рейс із Одеси на 8 березня.