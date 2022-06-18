В Україні запустили "Книгу катів" з детальною інформацією про російських воєнних злочинців

В Україні запустили "Книгу катів" з детальною інформацією про російських воєнних злочинців

В Україні запустили проєкт під назвою "Книга катів українського народу", мета якого зібрати дані про кожного російського військового, причетного до воєнних злочинів.

На сайті можна знайти російських окупантів, які чинили жорсоткі злочини проти мирного населення України, а також побачити жахливі фотографії злочинів путінських вояк.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Розпочала роботу "Книга катів українського народу". Цей сайт містить детальну та верифіковану інформацію про російських воєнних злочинців. Україна зробить все, щоб знайти і покарати всіх", - наголосив Єрмак.

Наразі база російських військових містить 607 осіб, які причетні до вбивств українців. На стартовій сторінці проєкту розміщено дані російських генералів, зокрема, командувача угрупуванням російських військ в Україні Олександра Дворнікова, командувача угрупуванням ВДВ Андрія Сердюкова, генералів Олександра Лапіна, Володимира Кравченка та інших.

"Книга катів" доступна за посиланням.

Зазначається, цей проєкт збирає докази воєнних злочинів в Україні. І тих, хто їх скоїв. "Розслідування лише розпочались і триватимуть, поки не знайдеться останній кат. Тут буде кожен причетний до злочинів проти українського народу", - йдеться на сайті проєкту.

Варто зазначити, згідно з даними генерального прокурора України в Україні наразі розслідують понад 1 700 справ про воєнні злочини загарбників. Зафіксовані численні випадки руйнувань житлової інфраструктури, вбивств мирних жителів та мародерства з боку російських військових на захопленій українській території.

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