В Україні запустили нову платформу “На зв’язку”: хто зможе скористатися

Дана платформа доступна з різних пристроїв: телефонів, планшетів чи комп’ютерів.

У ЗСУ презентували єдину інформаційну платформу "На зв’язку", яка призначена для військовослужбовців та їх сімей.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Метою проєкту є створення єдиної інформаційної системи служб супроводу, яка об’єднує всі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за напрямами юридичної, психологічної, медичної підтримки, навчання, рекрутингу, пільг тощо.

Платформа "На зв’язку", в першу чергу, призначена для військовослужбовців, а також для сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених з полону, а також ТЦК та СП.

Система була створена Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України та Центром масштабування технологічних рішень.

На сайті https://nazviazku.zsu.gov.ua за посиланнями можна переглянути інформацію про 100 надавачів послуг.

Наразі інформаційна система містить 9 розділів, зокрема:

медичні послуги;

юридична допомога;

психологічна підтримка;

робота та інші.

"Платформа побудована на системі постійного зворотного зв’язку. Тому, команда хоче побачити, як покаже себе механізм, які будуть його сильні та слабкі сторони. Найближчі кілька місяців після запуску “На зв’язку” працюватиме в тестовому режимі", – підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони БпАК "Щедрик". Ці літальні апарати можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку.

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