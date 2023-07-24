В Україні засудили бойовика спецназу РФ: намагався прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута

Чоловік потрапив у полон до українських військових в травні цього року.

В Україні бойовик спецназу РФ отримав 15 років в’язниці за штурм Бахмута. Окупант входив до складу спецпідрозділу “Шторм”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України бойовика залучали до облаштування фортифікаційних споруд та вогневих позицій рашистів поблизу залізничного вокзалу в Іловайську.

Бойовиком виявився 41-річний мешканець тимчасово захопленого Донецька, який мав прокремлівські погляди і підтримував збройну агресію Росії.

У грудні 2022 року він добровільно вступив до підконтрольної РФ “народної міліції ДНР”, а згодом його призначили стрільцем у складі спецпідрозділу окупаційних військ.

“Також він неодноразово брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі Бахмута. Під час одного з таких боїв у травні 2023 року зловмисник потрапив у полон. За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що ключові об'єкти сектора безпеки РФ вже не контролюються режимом Путіна.

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